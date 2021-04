COD Warzone: sono tornati gli Elicotteri d'Assalto, e con essi il bug dell'invisibilità

In Call of Duty Warzone ha appena preso il via la Stagione 2 Reloaded, che ha portato con sé un mucchio di novità, compresa una non annunciata: senza alcun clamore, hanno fatto il loro ritorno gli Elicotteri d'Assalto, mezzi in tutto e per tutto simili agli elicotteri classici, dai quali però si distinguono per la presenza di una mini-gun a bordo.

Gli Elicotteri d'Assalto sono stati introdotti per la prima volta nella Stagione 1 di Call of Duty Warzone, ma hanno avuto vita breve. Grazie ad essi i giocatori riuscivano ad attivare il glitch dell'invisibilità, pertanto furono rimossi a pochi giorni dal debutto. Ebbene, il loro ritorno dovrebbe rappresentare una lieta notizia per tutta la comunità, eppure sembra che non ci sia molto da festeggiare: stando alle prime segnalazioni, assieme a loro sarebbe tornato anche il glitch dell'invisibilità! Il presentatore di Xbox On, BennyCentral, afferma che il glitch ha fatto il suo ritorno "esattamente nello stesso modo dell'ultima volta", spingendolo inoltre a fare una considerazione sul supporto del gioco: "Sarei felice di ricevere un minor numero di aggiornamenti, se ciò permettesse di avere delle novità funzionanti". Un altro utente, un certo SonneSoldat, ha inoltre condiviso un video che prova il ritorno del glitch, come potete vedere in calce a questa notizia.

Restiamo in attesa di una comunicazione da parte di Raven Software. Nel frattempo, date un'occhiata al nostro speciale sulle novità della Stagione 2 Reloaded di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.