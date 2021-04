COD Warzone: il trailer finale della Stagione 2 nasconde indizi sulla nuova mappa?

Sembra ormai chiaro che qualcosa di grosso accadrà in quel di Verdansk nel corso dei prossimi giorni. I fan sono sempre più impazienti di scoprire le novità che li attendono, ed Activision e Raven Software hanno appena fatto salire ancor di più le aspettative pubblicando il trailer finale della Stagione 2 di COD Black Ops Cold War e Warzone.

La clip, a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, mostra una spettacolare sequenza dal taglio cinematografico a cui la serie ci ha da sempre abituati. Nel corso del filmato, la camera si sofferma per un istante su quella che potrebbe essere la nuova mappa di Call of Duty Warzone. A dire il vero, come fatto notare da alcuni utenti, quella che vediamo sembrerebbe essere la stessa Verdansk di sempre, ed alcuni sospettano che possa trattarsi più di un rivisitamento estetico che contenutistico, che possa avvicinarsi allo stile anni '80 alla base di COD Black Ops Cold War. D'altro canto, però, le nuvole che appaiono nel fermo immagine potrebbero nascondere delle nuove location che andranno ad affiancarsi a quelle già presenti. Si tratta in ogni caso di mere supposizioni, e non ci rimane che attendere ancora qualche giorno per sapere in cosa si concretizzerà l'evento apocalittico preannunciato da Activision.

In COD Warzone è ora possibile trasformarsi in degli zombie: gli sviluppatori di Raven Software hanno riproposto la meccanica apparsa per la prima volta durante le celebrazioni di Halloween, ed è possibile ora attivarla visitando le zone di Prison e Ship Wreck.