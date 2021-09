COD Warzone: il trailer della nuova mappa ci porta nel Pacifico

Questa sera Activision non si è limitata a pubblicare il nuovo trailer dedicato al multiplayer di Call of Duty Vanguard, ma ha anche mostrato al pubblico un breve filmato con protagonista la prossima mappa di Call of Duty Warzone.

Il video in questione dura solo 17 secondi, ma tanto basta a farsi un'idea di quello che ci aspetta con l'arrivo del prossimo grande aggiornamento della battle royale di Call of Duty. Per stessa ammissione del team di sviluppo, la nuova mappa di Warzone non è altro che un'enorme isola nel bel mezzo del Pacifico e sulla quale è presente un enorme vulcano. Grazie al filmato possiamo notare l'alternanza tra splendidi paesaggi naturali (non mancano grotte nelle quali nascondersi per cogliere di sorpresa il nemico) e strutture create dall'uomo non perfettamente riconoscibili.

Si tratta questo solo di un assaggio di quello che ci aspetta con la rivoluzione in arrivo su Call of Duty Warzone, titolo che grazie al debutto di Vanguard non si limiterà ad accogliere una nuova mappa ma subirà anche uno stravolgimento nelle meccaniche di gameplay, nell'interfaccia e nel comparto tecnico, i quali andranno ad allinearsi al prossimo capitolo della serie ambientato nella Seconda Guerra Mondiale.

