COD Warzone: il treno è stato distrutto, nuovo teaser dell'evento reveal di Vanguard

Come prevedibile, la mappa di Verdansk sta già incominciando a mostrare i primi cambiamenti in vista dell'inizio dell'evento reveal dedicato a Call of Duty Vanguard. In attesa di scoprire in cosa consisterà l'iniziativa, alcuni giocatori si sono già accorti di come il treno che viaggia per la mappa di COD Warzone sia stato completamente distrutto.

Come potete osservare dando uno sguardo al cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, il treno di Verdansk, introdotto sin dalla Stagione 5 dell'anno scorso, è fermo in un tunnel e ormai fuori uso con alcuni dei suoi vagoni in fiamme.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, ecco che Raven Software ha pubblicato un nuovo misterioso teaser sui suoi canali social in cui possiamo osservare un veicolo che sembra fuoriuscire proprio dal tunnel in cui il treno ha subito l'attacco. Si tratta con tutta probabilità di un'anticipazione nei confronti della Battaglia di Verdansk, ovvero l'evento reveal del nuovo capitolo di Call of Duty, secondo tanti ambientato durante il secondo conflitto mondiale.

La Battaglia di Verdansk avrà ufficialmente inizio domani giovedì 19 agosto a partire dalle ore 19:30 italiane. Activision e Raven Software hanno svelato le ricompense che sarà possibile ottenere durante l'evento. Infine vi rimandiamo alla guida per la migliore configurazione del Tec-9, l'ultima mitraglietta a corto raggio introdotta in COD Black Ops Cold War.