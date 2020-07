COD Warzone: dove trovare e come utilizzare lo Spotter Scope

Oltre ad aver introdotto la battle royale da 200 giocatori, la Stagione 4 Reloaded di Call of Duty Warzone ha anche portato un nuovo gadget che, se trovato, può dare un grande vantaggio all'intero team: lo Spotter Scope.

Purtroppo questo oggetto non può essere recuperato tramite i lanci d'equipaggiamento ed è possibile solo sperare di trovarlo all'interno di qualche cassa o esplorando gli edifici della mappa. Una volta raccolto, lo Spotter Scope può essere utilizzato tramite la pressione del dorsale sinistro (L1 su PS4, LB su Xbox One) proprio come il sensore per il battito cardiaco. Attivandolo potrete iniziare ad osservare l'ambiente circostante proprio come se si stesse mirando con un fucile di precisione e con tanto di possibilità di attivare visione termica e notturna. Si può passare dalla visione normale a quella termica o notturna con la pressione dell'analogico destro, invece quello sinistro è dedicato allo zoom. La vera particolarità di questo oggetto consiste però nel fatto che, a differenza dei mirini dei fucili, non emette alcun flash durante il suo utilizzo ed è quindi impossibile in lontananza attirare l'attenzione degli avversari o fargli comprendere che qualcuno li sta osservando: si tratta quindi di un elemento incredibilmente utile.

