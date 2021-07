COD Warzone: i trucchi si evolvono e i cheater non mirano più

È ormai da tempo che si parla del problema dei cheater in COD Warzone, i quali nonostante le tante ondate di ban continuano ad infastidire i giocatori che vogliono semplicemente godersi le partite del battle royale. Stando ad alcuni utenti, nelle ultime settimane sono stati in molti a fare uso di un nuovo sistema di cheat ancora più fastidioso.

Sembrerebbe infatti che i nuovi cheat siano in circolazione dal mese di maggio 2021 e che negli ultimi giorni stiano aumentando in maniera considerevole gli utenti che ne fanno uso. Secondo gli utenti che hanno segnalato il problema accompagnando i post sui social con dei video dimostrativi (tramite la killcam è possibile vedere cosa fanno i cheater): basta osservare questi filmati per notare come i trucchi utilizzati da questi giocatori del battle royale siano incredibilmente efficaci e non serva più nemmeno puntare il cursore verso il nemico, poiché con la semplice pressione di un tasto l'arma inizia a sparare verso il nemico più vicino. Si tratta di un sistema potenzialmente più pericoloso di quello visto negli scorsi mesi, poiché la vita dei giocatori 'corretti' un inferno e non gli permette di contrastarli in alcun modo a causa della precisione e della reattività dei cheat. Non meno problematici sono i software che impediscono di rilevare l'ID dei componenti del proprio PC, così che Activision non possa bannare l'hardware ma solo l'account.

Prima di lasciarvi ai filmati pubblicati dagli utenti, vi ricordiamo che proprio nelle ultime ore è stata avvistata l'Alpha di Call of Duty Slipstream su PlayStation 5.