COD Warzone: il trucco per entrare nei bunker senza tessere e codici

Non è un trucco nuovissimo ma ultimamente sembra essere tornato alla ribalta, parliamo del cheat dell'ATV che permette di entrare nei bunker di Call of Duty Warzone senza codici di accesso o tessere di ingresso.

Questo trucco è quanto semplice quanto ovviamente scorretto da usare, il nostro consiglio è dunque quello di non usarlo così da evitare di incorrere nel ban dell'account Call of Duty o in altre penalità. Il cheat prevede semplicemente di salire in sella ad un veicolo ATV e sfondare la porta di un bunker per entrare dentro e poi fare incetta di loot, il funzionamento è legato ovviamente ad un glitch che presto potrebbe essere corretto dagli sviluppatori.

Su Reddit in molti stanno discutendo del trucco dell'ATV, tra chi si dice favorevole al suo utilizzo e chi giustamente invece chiedere punizioni sempre più severe per i giocatori scorretti. E' vero che il glitch esiste ma questo non autorizza i giocatori a non seguire le regole e anche gli sviluppatori sono stati chiari sotto questo aspetto, chiunque compia violazioni in gioco verrà bannato.

Questo weekend Activision offre doppi punti XP in COD Warzone e Modern Warfare, una buona occasione per completare il Battle Pass prima dell'arrivo della nuova stagione di Call of Duty.