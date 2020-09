COD Warzone: un trucco segreto per rimuovere l'animazione della maschera antigas

Pamaj del FaZe Clan ha scoperto un piccolo trucco da usare in Call of Duty Warzone per risparmiare tempo quando si attiva la maschera antigas, un problema che parte della community sta sta lamentando da molti mesi ormai.

Come saprete, ogni volta che il giocatore indossa la maschera antigas si perdono preziosi secondi a causa dell'animazione predefinita dell'oggetto, che interrompe l'azione e blocca il gioco per una manciata di secondi. Esiste un modo per eliminare definitivamente questa animazione?

La risposta alla domanda è affermativa e per farlo basta usare il sensore per il battito cardiaco (Heartbeat Sensor). Vi basterà equipaggiare questo oggetto insieme alla maschera antigas per non vedere più apparire l'animazione ogni volta che indosserete o rimuoverete il dispositivo di protezione. Comodo, vero? Si tratta con ogni probabilità di un glitch legato alle animazioni dei due oggetti, tuttavia il trucco, per quanto "artigianale" sembra dare i suoi frutti, come dimostra anche il breve video che trovate qui sotto.

Lo sapevate? In Call of Duty Warzone è possibile ottenere una maschera antigas in oro come parte degli oggetti della Stagione 5, dunque disponibile ancora per un periodo di tempo limitato. Infine vi ricordiamo che Activision ha reintrodotto i veicoli nelle playlist dopo averli rimossi a causa di un bug.