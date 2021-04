CoD Warzone: un Twitch Rivals da 50.000 dollari per festeggiare la terza stagione

Per dare il benvenuto alla Stagione 3 di Warzone, Twitch ha in previsione di organizzare un nuovo torneo rientrante nel format “Twitch Rivals” da 50.000 Dollari con tutti i più grandi nomi della scena nordamericana ed Europea. Ecco tutto ciò che dovete sapere.

L’evento, della durata di un giorno, si terrà domani, 27 aprile. L'account ufficiale di Twitch Rivals fungerà da hub principale per la competizione, anche se i maggiori streamer - ovviamente - potranno avere il loro POV sul loro canale.

Programma e format

La competizione si svolgerà in una “best of 5”, ovvero cinque partite diverse. L'Europa inizierà alle 16.00 (orario nostrano). Il Nord America inizierà alle 22.00 (sempre orario nostrano). La competizione durerà circa cinque ore. Poco si sa, al momento, sulle squadre che parteciperanno all’evento.

L’unica cosa che sappiamo è che, oltre agli streamer Twitch invitati, all’evento principale potranno accedere solo le prime due squadre da ogni regione (NA ed EU) qualificate.

Similmente ai precedenti eventi Twitch Rivals di Warzone, la struttura sarà basata su un formato “Trio”, su un’unica istanza privata e su un punteggio basato su un moltiplicatore uccisioni. Infine, da quanto possiamo conoscere, il trio vincitore si porterà a casa 9.000 Dollari, mentre il resto verrà distribuito a tutte le restanti 48 squadre partecipanti in misura progressivamente ridotta.