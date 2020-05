COD Warzone: gli uccelli in volo segnalano i giocatori? Avvistamento dalla community!

Con oltre 60 milioni di giocatori all'attivo, la community di Call of Duty: Warzone è decisamente ampia, oltre che attivissima nel tentativo di apprendere sempre maggiori dettagli sulle logiche che animano il battle royale.

Tramite il confronto reso possibile da grandi forum come Reddit, i giocatori possono segnalare ai compagni d'avventure gli avvistamenti più interessanti realizzati all'interno del free to play ambientato nell'universo narrativo di Call of Duty: Modern Warfare. Recentemente, ad esempio, la community ha molto discusso delle hitbox degli elicotteri di COD: Warzone, giudicate da diversi utenti come imprecise.



Ora, invece, giunge un'ulteriore indicazione, particolarmente interessante. L'utente Reddit "Noaththegoofy" ha nello specifico pubblicato un breve estratto di gameplay, che può essere visionato direttamente in calce a questa news. Un'attenta analisi di quest'ultimo sembra suggerire che i volatili che si aggirano nei cieli di COD: Warzone potrebbero celare un'utilità sino ad ora rimasta celata. Osservando quanto accade al giocatore, infatti, sembra che i movimenti di stormi di uccelli possano rappresentare un indizio in merito alla posizione di altri partecipanti alla partita: cosa ne pensate, ci avevate fatto caso?

In attesa di eventuali maggiori aggiornamenti sul tema, il giocatori attivi nell'universo di Call of Duty possono approfittare del weekend di doppi XP su COD: Warzone e COD: Modern Warfare.