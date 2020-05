COD Warzone: l'ultima patch ha potenziato per errore i lanciarazzi

Sebbene gli sviluppatori avessero confermato la volontà di ridurre l'efficacia dei lanciarazzi in Call of Duty: Warzone, pare che le ultime modifiche apportate nel battle royale non abbiano fatto altro che rendere questa particolare arma ancor più letale.

L'area d'impatto del lanciarazzi è infatti stata ridotta da 10 a 9 metri, ma il danno inflitto in maniera diretta e indiretta ha subito un notevole incremento. Per tale motivo, sono in moltissimi i giocatori che stanno utilizzando un RPG non tanto per eliminare gli avversari, ma per colpire le strutture con numerosi danni così da scoprire se dietro quale parete si sta nascondendo una delle squadre nemiche. A favorire questa pratica è anche il limite massimo di razzi che ogni giocatore può trasportare, dal momento che questo sistema consente di far fuoco ripetutamente senza permettere agli avversari di reagire in qualche modo.

In attesa di scoprire quale sarà la prossima mossa degli sviluppatori, che potrebbero correggere il problema con l'update della prossima settimana, vi ricordiamo che di recente sono arrivati il bundle di Ghost e 2 nuove mappe in COD Modern Warfare e Warzone.

