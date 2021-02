COD Warzone: l'ultima patch potrebbe aver risolto lo Stim Glitch una volta per tutte

Sono intervenuti per ben quattro volte, ma gli sviluppatori non sono mai riusciti a risolvere in maniera definitiva lo Stim Glitch di Call of Duty Warzone, che dona ai giocatori che ne approfittano ricariche infinite di Stim che consentono loro di sopravvivere agevolmente all'interno della cortina di gas.

Nonostante i ripetuti interventi, i giocatori sono sempre riusciti a trovare nuove scappatoie per attivare il glitch e rendere amara la vita a tutti gli altri. Stavolta, però, la musica sembra essere cambiata per davvero. Stando a quanto è possibile leggere nel changelog della patch che ha introdotto la Stagione 2 in Call of Duty Warzone, d'ora in avanti "I giocatori che rimangono per lunghi periodi all'interno del gas subiranno un maggior quantitativo di danni nel tempo".

Il glitch funzionava poiché l'iniezione di energia donata dello Stim era sempre superiore al quantitativo di danni inferto dalla cortina di gas, quindi i furbacchioni potevano aggirarsi ai margini della mappa in tutta tranquillità. D'ora in avanti, tuttavia, il gas infliggerà un quantitativo molto elevato di danni a tutti coloro che vi rimarranno all'interno per lunghi periodo di tempo, rendendo finalmente inefficace il glitch. Insomma, incapace di risolvere il problema alla radice, Raven Software è riuscita a trovare una soluzione alternativa. Col tempo scopriremo se si è rivelata davvero efficace.