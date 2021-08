COD Warzone: l'update più grande di sempre arriverà con Call of Duty 2021

Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove informazioni sul futuro di Call of Duty grazie ai risultati finanziari di Activision e alle previsioni per il prossimo futuro. Tra i vari argomenti di cui si è parlato troviamo ovviamente COD Warzone, il battle royale free to play che potrebbe ricevere a breve un enorme aggiornamento.

Stando infatti alle parole di Rob Kostich, ovvero del presidente di Activision, la versione gratuita dello sparatutto riceverà nel corso del prossimo autunno il più grande update di sempre. Sebbene manchino informazioni specifiche sui contenuti in arrivo, è piuttosto evidente come a livello di tempistiche il debutto dell'aggiornamento coincida con la finestra di lancio del tanto chiacchierato Call of Duty 2021. Non possiamo quindi escludere che sin dal day one del prossimo capitolo della serie possa arrivare un enorme patch per Call of Duty Warzone con una nuova mappa e importanti cambiamenti tanto all'arsenale quanto alle meccaniche di gameplay. Probabilmente tale update potrebbe anche dare una svecchiata al titolo dal punto di vista tecnico ed introdurre il pieno supporto alle console di ultima generazione, ovvero PS5 e Xbox Series X|S.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che potrebbero esserci dei legami tra COD 2021 e COD Mobile.