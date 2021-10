COD Warzone, nuovo update delle playlist: tornano le Prove di Ferro '84 in Coppie

Raven Software ha diffuso i dettagli del nuovo aggiornamento di Call of Duty Warzone, inizialmente previsto per la giornata di ieri ma reso disponibile per il download soltanto oggi.

Come potete osservare leggendo le note pubblicate da Raven Software, si tratta di un aggiornamento che non va proprio a stravolgere i contenuti dello shooter Battle Royale. Innanzitutto apprendiamo di alcune modifiche al bilanciamento della modalità Ghost of Verdansk, introdotta in occasione delle festività natalizie. Non mancano poi i classici fix per alcuni bug riscontrati dai giocatori negli ultimi giorni.

La novità più interessante è però rappresentata dalla reintroduzione della modalità Prove di Ferro '84, nuovamente disponibile in Coppie, ma anche Terzetti e Quartetti all'interno delle partite private. Si tratta di una modalità con cui i giocatori dispongono di maggiore salute, e che propone un loot più variegato, efficacia ridotta di sensori di battito cardiaco e granate stordenti, ed altri piccoli accorgimenti che avvicinano maggiormente il gioco ad un'esperienza competitiva.

Con l'evento di Halloween, Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War hanno dato il benvenuto a due icone cinematografiche come Scream e Donnie Darko. Per un resoconto completo su tutte le novità dello sparatutto, vi rimandiamo al nostro approfondimento sulla sesta ed ultima Stagione di COD Warzone e Cold War.