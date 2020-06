COD Warzone: sempre più utenti PS4 lamentano forti rumori e surriscaldamento nei menu

Con l'arrivo delle temperature estive anche le console e i PC tendono a salire. A causa di questo problema, i giocatori PlayStation 4 di Call of Duty Warzone stanno lamentando un fastidioso problema che riguarda esclusivamente il menu principale dello sparatutto free to play.

Come avrete sicuramente notato, durante la permanenza nella lobby la ventola della console inizia a girare al massimo della potenza a prescindere dal modello di console Sony posseduto: ciò accade perché, come in molti altri giochi, in questo frangente il gioco non ha un limite al framerate che raggiunge così cifre molto alte mettendo sotto sforzo la macchina. Se questo problema era fino a pochi giorni fa solo acustico, ora sta coinvolgendo anche la temperatura della console, che tende a salire vertiginosamente in queste specifiche fasi del gioco. Non a caso sono sempre più numerosi negli ultimi giorni i messaggi sui social da parte dei giocatori che lamentano questo problema e vorrebbero che gli sviluppatori trovassero una soluzione definitiva. Tra gli utenti che hanno segnalato la problematica troviamo anche i giocatori professionisti Dillon ‘Attach’ Price e Jordan ‘Jkap’ Kaplan.

Al momento non è ancora arrivata alcuna risposta da parte di Infinity Ward e Activision, ma è probabile che il sempre maggior numero di segnalazioni possa spingere il team di sviluppo a pubblicare una patch correttiva che limiti il framerate del gioco quando si è nella lobby.

Avete già letto delle polemiche per la skin Wendigo di Call of Duty Warzone? Pare infatti che questo costume in vendita nel negozio sia in grado di dare un vantaggio a chi lo indossa.