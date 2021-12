COD Warzone e Vanguard: annunciato l'evento di Natale, nuovo weekend gratis

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, Activision, Raven Software e Sledgehammer Games hanno annunciato l'arrivo di un evento a tema che farà presto il suo debutto in Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific.

A partire dal 17 dicembre, l'evento Festive Fervor includerà "modalità a tempo limitato, eventi, premi e funzionalità fino al nuovo anno insieme a numerosi sconti sui bundle classici e nuove offerte a tema festivo". La missione principale incaricherà i giocatori di completare le sfide Festive Fervor per ottenere le varie ricompense. Ci saranno 13 oggetti in palio, incluso un epico progetto LMG per il completamento di tutte e sei le sfide Vanguard o Warzone Pacific. Confermata inoltre l'introduzione dell'Operatore Krampus, ispirato al demone delle leggende religiose-folkloristiche.

Activision e Sledgehammer hanno inoltre annunciato l'arrivo di un nuovo periodo di prova gratuito che potrete sfruttare per scendere in battaglia su Call of Duty Vanguard. Dal 16 al 21 dicembre potrete accedere liberamente ai contenuti del pacchetto multiplayer online dello shooter ambientato durante il secondo confitto mondiale.

Nonostante il netto cale nelle vendite rispetto a COD Black Ops Cold War, COD Vanguard è il gioco più comprato negli USA a novembre, e si è imposto anche come il più venduto sul PlayStation Store.

Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Call of Duty Vanguard.