COD Warzone e Vanguard: disponibile un nuovo bundle di Attack on Titan con skin e armi

Activision ha rinnovato la sua partnership con Hajime Isayama e la Kodansha per offrire a tutti i videogiocatori di Call of Duty Warzone Pacific e Call of Duty Vanguard un nuovo bundle dedicato a L'Attacco dei Giganti, uno dei manga e anime più apprezzati della storia contemporanea.

Dopo il Bundle Pacchetto Tracciatore dedicato a Levi, come parte dei festeggiamenti per l'ultima stagione dell'anime oggi 22 febbraio arriva nel negozio in-game il Tracer Pack: Attack on Titan - Armored Titan Mastercraft Bundle, che include ben 10 differenti oggetti.

I fiori all'occhiello sono rappresentati dall'Ultra-rarity Mastercraft Weapon Blueprint e dalla skin Operatore per Roland Zeiment Armored Titan, ma sono presenti anche altre armi, l'emblema animato Paradis Lost, lo charm Titan Serum e lo spray Wall Titan. Tutti i contenuti del bundle, utilizzabili sia in Call of Duty Vanguard sia in Call of Duty Warzone Pacific, vengono adeguatamente presentati nel trailer allegato in apertura del bundle.

Cosa ne pensate del nuovo Tracer Pack: Attack on Titan - Armored Titan Mastercraft Bundle? Secondo alcuni rumor, potrebbero esserci Godzilla e King Kong nel prossimo crossover Call of Duty. Il sistema Anti-Cheat Ricochet, intanto, continua a fare il suo lavoro. Come? Rendendo i giocatori di COD invisibili ai cheater!