COD Warzone e Vanguard: il bundle de L'Attacco dei Giganti con il primo update del 2022

A soli due giorni dall'inizio della Stagione 1 Reloaded in Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific, Activision annuncia un bundle dedicato a L'Attacco dei Giganti.

Nato per celebrare il lancio dell'ultima stagione dell'anime, il Bundle Pacchetto tracciatore: L'attacco dei giganti - Levi Edition diventerà disponibile ufficialmente a partire dal 20 gennaio, una settimana dopo il lancio dell'aggiornamento di mezza stagione previsto per il 13 gennaio. Grazie ad esso, Daniel Yatsu indosserà l'attrezzatura dell'Armata ricognitiva.

Il bundle contiene 10 oggetti, a partire da "Perfora giganti", un Progetto arma modellato sulla famosa lama costruita con acciaio super resistente, l'unico materiale in grado di scalfire la carne dei giganti. Le altre due armi presenti nel bundle sono la mitraglietta leggendaria "Historia" e il Progetto fucile d'assalto "Maledizione di Ymir". La prima, dotata di caricatori a piccolo calibro, garantisce maggiore velocità e cadenza di fuoco, pertanto si addice ai giocatori rapidi che vogliono sparare con efficacia durante lo scatto. La "Maledizione di Ymir", invece, con una configurazione a nove accessori, rinculo orizzontale quasi nullo, alta velocità dei proiettili ed estrema efficacia dalla lunga distanza risulta essere fenomenale per i giocatori fieri della propria mira, specialmente se usata con il cavalletto.



Le armi potranno essere usate da tutti gli Operatori, ma la skin "Armata Ricognitiva", modellata sulla base della divisa indossata dal Capitano Levi Ackerman, è pensata per il sergente Daniel Yatsu. In aggiunta, il bundle include anche la mossa finale leggendaria "Fendente d'acciaio", l'intro highlight esclusiva per Vanguard "Manovra verticale", l'highlight MVP "Acciaio super resistente", un Portafortuna arma a forma di chiave "Custode segreto", l'emblema "Ali della libertà" e l'adesivo "Una patata bollente". Trovate un'anteprima di tutti gli oggetti nelle immagini allegate in calce a questa notizia.

L'aggiornamento di mezza stagione di Vanguard, ricordiamo, sarà disponibile al download dalle 6:00 di domani 12 gennaio, mentre l'update di Warzone Pacific sarà disponibile dalle 6:00 del 13 gennaio. Il via della Stagione 1 Reloaded è invece previsto per le 18:00 del 13 gennaio. Tra le novità previste figurano la nuova Operatrice Isabella Rosario Dulnuan Reyes, che completa il Tridente della Task Force 006, e la nuova mitraglietta Welgun.