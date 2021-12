COD Warzone e Vanguard: come ottenere 10 salti di livello del pass gratis

Activision ha deciso di fare un generoso regalo a tutti i giocatori di Call of Duty: Warzone Pacific e Vanguard, i quali potranno scalare i livelli del Battle Pass molto più velocemente nel corso delle festività natalizie.

Tra le varie iniziative dell'evento Fervore Festivo, infatti, il team di sviluppo e il publisher dei due sparatutto hanno deciso di regalare un totale di 10 Salti di Livello, ovvero i gettoni attraverso i quali gli utenti possono scalare i livelli del pass ed ottenere le ricompense gratuite e premium (solo se hanno acquistato il pass in precedenza). Questo bonus, che è attivo solo ed esclusivamente per quei giocatori che sono in possesso di una copia fisica o digitale di Call of Duty Vanguard, può essere riscattato molto velocemente. Chiunque rispetti l'unico e solo requisito della ricompensa, non deve fare altro che avviare COD Vanguard su PC, PlayStation e Xbox. A questo punto, scorrete tra le schede nella parte alta dello schermo fino a raggiungere quella intitolata "Battle Pass": noterete che nel banner di colore grigio sulla sinistra (quello con l'icona del teschio rosso), è presente una dicitura che invita il giocatore a premere un tasto per riscattare dei gettoni del pass. Premete il tasto visualizzato a schermo e nel giro di qualche istante vi ritroverete con 10 livelli extra del pass, i quali includono 100 Punti COD ed un emblema.

Nel caso in cui vogliate ottenere altri gettoni Salto di Livello, sappiate che uno di questi viene distribuito tramite le sfide dell'evento natalizio, invece altri due verranno inclusi in un pacchetto gratuito per i giocatori che arriverà nel negozio nei prossimi giorni. Va inoltre precisato che tutti i possessori di COD Vanguard possono beneficiare di un bonus già attivo del 10% per i PE giocatore, arma e Battle Pass durante la Stagione 1.

Avete già letto la guida su come sbloccare gratis Carabina Cooper e Fucile Gorenko in COD Warzone e Vanguard? Vi invitiamo inoltre a leggere il nostro speciale sulla mappa Caldera di COD Warzone Pacific.