COD Warzone e Vanguard: come sbloccare gratis Carabina Cooper e Fucile Gorenko

Nel corso della serata è stato ufficialmente dato il via alla tanto attesa Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, il cui Pass Stagionale consente a tutti i giocatori dei due sparatutto di entrare in possesso di ben due armi in maniera completamente gratuita. Scopriamo insieme quali sono i passaggi da seguire per sbloccarle.

Come sbloccare la Carabina Cooper

La prima delle due armi gratis della Stagione 1 prende il nome di Carabina Cooper, la quale può essere trovata nei menu come 'Fucile d'assalto Oggetto'.

Ecco di seguito la descrizione ufficiale dell'arma:

"Questo fucile d'assalto a corto raggio è facile da controllare e dispone di una cadenza di fuoco elevata."

Se volete sbloccare questo fucile perfetto per gli scontri ravvicinati, non dovete fare altro che raggiungere il Livello 15 del pass, di cui la Carabina Cooper è una delle tante ricompense gratuite. Dal momento che scalare i livelli non è un'impresa particolarmente complessa, vi basterà continuare a giocare per accedere all'arma.

Come sbloccare la Fucile Anticarro Gorenko

Disponibile nei menu dell'armeria come 'Fucile di precisione Dog', il Fucile Anticarro Gorenko è un potentissimo strumento di morte grazie al quale i giocatori possono penetrare le spesse corazze metalliche dei veicoli.

Questa è la descrizione ufficiale del fucile gratis:

"Fucile anticarro pesante semiautomatico, devastante contro fanteria e veicoli."

Chi è intenzionato ad imbracciare questo particolare fucile di precisione dovrà faticare un po' di più rispetto a quanto visto con la Carabina Cooper, dal momento che il Gorenko è la ricompensa gratuita del Livello 31 del pass della Stagione 1.

Sebbene entrambe le armi siano gratuite, i giocatori che decideranno di acquistare il Battle Pass potranno ottenerle più velocemente grazie al bonus del 10% ai punti esperienza. Va inoltre precisato che è possibile scalare i livelli del pass giocando una qualsiasi modalità di COD Vanguard (multiplayer e Zombies) o di COD Warzone Pacific.

Avete già dato un'occhiata alla roadmap di COD Vanguard e Warzone Pacific Stagione 1? Presto arriverà anche un bonus gratis con PlayStation Plus per COD Vanguard e Warzone Pacific.