COD Warzone e Vanguard: confermato l'arrivo delle skin di Attack on Titan

Sebbene sia caduto nel dimenticatoio, un vecchio leak a tema Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific anticipò nei primi giorni di novembre 2021 l'arrivo di una collaborazione con Attack on Titan. A distanza di mesi, un messaggio degli sviluppatori sembra confermare l'imminente arrivo di contenuti estetici legati alla celebre serie.

Funimation ha infatti pubblicato un tweet sul suo profilo ufficiale per annunciare ai suoi follower l'arrivo della seconda parte dell'ultima stagione dell'anime di Attack on Titan. Tra i messaggi di risposta troviamo anche quello dell'account ufficiale di Call of Duty, che accompagna alla frase "Suit up, cadets" una serie di emoticon che richiamano gli elementi principali della serie. Sembra quindi ci siano ben pochi dubbi sull'imminente arrivo di un set di oggetti cosmetici legati all'ormai conosciutissima serie di anime e manga che volge ormai al termine.

Molto probabilmente l'arrivo di questi elementi è previsto in concomitanza con il debutto della Stagione 1 Reloaded di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific, la cui uscita è fissata al prossimo giovedì 13 gennaio 2022. Stando ai leak, i bundle proposti nel negozio dovrebbero includere un'arma corpo a corpo (una spada come quella usata per combattere i giganti) e un costume che richiama quello di Levi Ackerman.