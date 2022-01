COD Warzone e Vanguard: anche i creatori di Crash 4 tra i 5 team al lavoro sui contenuti

Oltre ad aver svelato le novità in arrivo in Call of Duty Vanguard Zombies con la Stagione 1 Reloaded, Activision ha svelato al pubblico quali sono le software house che al momento si stanno occupando del supporto all'ultimo capitolo dello sparatutto e al battle royale free to play.

Nel lunghissimo post dedicato a tutte le novità che verranno proposte con l'aggiornamento gratuito del prossimo giovedì è infatti presente un piccolo paragrafo in cui si parla del futuro dei due sparatutto. Stando a quanto dichiarato dall'azienda, ad occuparsi dei contenuti che arriveranno nel corso delle prossime stagioni sono più di cinque diversi team, tra i quali troviamo Sledgehammer Games, Raven Software, Beenox, High Moon Studios e Toys for Bob. Secondo Activision, ognuno di questi team sta contribuendo non solo all'espansione del gioco in termini contenutistici, ma sta anche ponendo grande attenzione ai feedback dell'utenza per fare in modo che i futuri aggiornamenti possano incontrare le richieste dei giocatori e plasmarlo in base alle loro esigenze.

Insomma, è sempre più evidente come Call of Duty Warzone Pacific abbia una grande importanza agli occhi del publisher, al punto da assegnare numerosi team al progetto e permettere così che vi sia un flusso continuo di aggiornamenti. A tal proposito, vi ricordiamo che tra qualche giorno il bundle di Attack on Titan arriverà in COD Warzone e Vanguard.