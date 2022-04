COD Warzone e Vanguard: l'iconico rapper Snoop Dogg debutta come nuovo operatore

Call of Duty abbraccia le atmosfere hip-hop. Snoop Dogg, uno dei rapper più famosi ed amati a livello globale, arriva all'interno di COD Warzone e COD Vanguard come nuovo operatore, disponibile una volta acquistato il Pacchetto tracciatore: bundle operatore Snoop Dogg al prezzo di 2400 punti COD.

L'artista cresciuto a Long Beach, California, arriva all'interno dei titoli Activision con una propria arma preferita, la PPSH-41, che si sblocca gratuitamente raggiungendo il grado militare 51 in Vanguard e Warzone. Come tutti gli altri operatori, anche Snoop Dogg può progredire di livello guadagnando PE operatore attraverso diverse sfide da giocare nei suoi panni: eseguendo uccisioni, heashot, uccisioni sparando senza mirare e, ovviamente, ottenendo numerose vittorie si verrà ricompensati con punti esperienza in gran quantità per sviluppare ulteriormente il nuovo personaggio.

Tramite i progressi di Snoop Dogg è possibile ricevere anche due spray, due battute operatore, un biglietto da visita, un adesivo, un emblema, un portafortuna arma, un effetto visuale morte esclusivo di Vanguard e quattro completi operatore alternativi, con due di quest'ultimi ottenibili solo al livello massimo 20. Il nuovo pacchetto tracciatore include anche tre progetti armi leggendarie sempre ispirate al rapper: il Bong Ripper, il Pataccone West Coast e Tha Shiznit.

Infine, il bundle contiene anche un portafortuna arma in lamina d'oro Metallo rilassante, l'emblema leggendario Vero gangsta, lo spray Trip artistico e la mossa finale Me li fumo, oltre a due ricompense esclusive per COD Vanguard quali l'intro partita Tocco tattico e l'highlight MVP Cannonata.

Per ulteriori dettagli non perdetevi il nostro speciale sui contenuti della Stagione 2 Furiosa di Call of Duty. Si comincia a parlare anche della Stagione 3: Godzilla e King Kong sarebbero in arrivo su COD Warzone e Vanguard, stando ad alcuni indizi presenti nei teaser fin qui pubblicati.