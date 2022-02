COD Warzone e Vanguard: un leak svela l'artwork della Stagione 2

Qualche giorno fa è stata posticipata la data di lancio della Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard e, in attesa che Activision sveli ufficialmente tutti i dettagli sui contenuti in arrivo, è trapelata sui social la prima immagine dell'aggiornamento dei sue sparatutto in prima persona.

A diffondere queste informazioni è per l'ennesima volta l'account Twitter PlayStation Game Size, che ha estrapolato da un recente aggiornamento dei database Sony l'artwork ufficiale in due diverse dimensioni dell'update di COD. Le immagini in questione ci permettono di osservare i tre nuovi operatori che probabilmente verranno distribuiti tramite bundle o all'interno del Season Pass. A giudicare dai loro volti e dai loro abiti, è quasi impossibile che i leak degli operatori della Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard fossero fasulli, dal momento che si tratta proprio di Anna, Gustavo e Thomas. Dal loro abbigliamento, poco adatto al clima di Caldera, non possiamo escludere che la chiacchierata mappa invernale dalle dimensioni più contenute (qualcosa in stile Rebirth Island) sia in dirittura d'arrivo.

In attesa di scoprire maggiori informazioni, vi ricordiamo che il prossimo aggiornamento di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard dovrebbe avere un peso di più di 10 GB sulle console della famiglia PlayStation.