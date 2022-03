COD Warzone, Vanguard e Mobile: confermato l'arrivo di Snoop Dogg

Dopo essere entrato a far parte del prestigioso Faze Clan, Snoop Dogg, noto rapper e figura iconica della storia della musica hip hop, farà ufficialmente il suo ritorno all'interno del franchise di Call of Duty.

Parliamo di ritorno in quanto l'artista musicale ha già collaborato con Activision nel 2013, ai tempi di Call of Duty Ghost, ma pare che publisher e rapper abbiano raggiunto un nuovo accordo.

L'account ufficiale di Call of Duty ha pubblicato di recente un teaser che lascia spazio a pochi dubbi: "Abbiamo recuperato queste piastrine Dogg sul campo di battaglia. Qualcuno sa a chi appartengono?", è l'eloquente didascalia che accompagna il post che vi abbiamo riportato più in basso. Al termine della breve clip possiamo persino sentire la voce di Snoop Dogg che esclama il più classico dei suoi "Damn".

Basandoci sulle date indicate sulle piastrine scopriamo che Snoop Dogg arriverà in data 1 aprile su Call of Duty Mobile, e sarà successivamente accolto su COD Warzone e COD Vanguard il 19 aprile. Restiamo dunque in attesa di scoprire ulteriori informazioni sui contenuti inediti che conseguiranno a questa nuova collaborazione tra le due parti.

La partnership con Snoop Dogg farà seguito a quella tra Call of Duty e Attack on Titan che ha portato skin e armi ispirate al celebre manga/anime all'interno dello sparatutto di Activision.