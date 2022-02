COD Warzone e Vanguard: le novità della Stagione 2 nel primo gameplay trailer

Dopo averci deliziato con il trailer cinematografico della Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, che ci ha presentato i nuovi Operatori Anna Drake, Thomas Bolt e Gustavo Dos Santos, i ragazzi di Activision e di tutti i team al lavoro su COD ci portano nel vivo dell'azione offrendoci il primo Gameplay Trailer della Stagione 2.

Basta computer grafica, è giunto il momento di fare sul serio: il Gameplay Trailer della Stagione 2 ci porta in-game per offrirci un assaggio delle molteplici novità in arrivo la prossima settimana, a partire dai bombardieri e i veicoli di trasporto corazzati, fino ad arrivare ai palloni di rischieramento, alla stazione di decontaminazione e ai nuovi punti d'interesse della mappa di Caldera, come la fabbrica chimica. Gli ultimi istanti del filmato di gameplay, che potete godervi in apertura di notizia, sono tutti dedicate alle nuove bocche da fuoco e ai nuovi contenuti cosmetici.

La Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard comincerà lunedì 14 febbraio, con qualche giorno di ritardo rispetto ai piani iniziali che prevedevano un lancio per il 3 febbraio. Sono ovviamente previste anche tante novità per Call of Duty Vanguard, tra cui l'attesa Modalità Classificata, e nuovi contenuti per Call of Duty Zombies, tra cui spicca il livello Terra Maledecta.