COD Warzone e Vanguard: gli Operatori Gustavo, Anna e Thomas nel trailer della Stagione 2

Dopo averci stuzzicato con il key artwork della Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, i ragazzi di Activision, Raven Software, High Moon Studios e Beenox hanno pubblicato anche un trailer cinematografico per introdurci alle vicende che avranno luogo nell'universo condiviso di COD nei prossimi mesi.

Il mondo intero è ancora una volta minacciato. In quel di Caldera, il Capitano Butcher ha trovato dei documenti Axis che fanno riferimento ad una misteriosa arma chiamata Nebula V. Tra di essi, non solo trova i dettagli sulla loro posizione in giro per l'isola, ma anche le coordinate di una fortezza a migliaia di metri al di sopra del livello del mare sulle Alpi Svizzere. Sarà compito della Task Force Yeti, composta da un trio di guerriglieri alpini abili nel combattimento ravvicinato, andare ad indagare.

I tre combattenti sono Anna Drake, Thomas Bolt e Gustavo Dos Santos, in altre parole i nuovi Operatori della Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard. Anna sarà disponibile fin dal lancio, mentre i suoi colleghi verranno introdotti nel corso della stagione.

La Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard prenderà il via lunedì 14 febbraio 2022, introducendo un mucchio di novità, tra cui modifiche alla mappa di Caldera in Warzone (nuovi punti di interesse, armi chimiche e veicoli di trasporto corazzati), novità per Vanguard (Modalità Classificata e due nuove mappe), il livello Terra Maledecta in Zombies, nuove armi e molto altro ancora: nell'attesa, potete godervi il filmato cinematografico di presentazione dei tre nuovi operatori allegato in cima a questa notizia.