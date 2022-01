COD Warzone e Vanguard: quando inizia la Stagione 1 Reloaded? Tutto ciò che sappiamo

Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale da parte di Activision, siamo giunti alla metà della Stagione 1 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific e l'aggiornamento Reloaded dovrebbe essere ormai imminente. Ecco tutto ciò che sappiamo sui possibili cambiamenti che attueranno gli sviluppatori di Raven Software, Sledgehammer e Treyarch.

La Stagione 1 di COD Warzone e Vanguard è stata pubblicata l'8 dicembre e rimangono meno di 28 giorni nel Battle Pass, quindi abbiamo ufficialmente raggiunto la metà della stagione. Questo significa che una roadmap ufficiale e tutti i dettagli del caso dovrebbero arrivare presto. Se questo aggiornamento di metà stagione seguirà le precedenti tempistiche di aggiornamento, la Stagione 1 Reloaded dovrebbe arrivare intorno alle 06:00 del 12 gennaio.

Per quanto riguarda Warzone in particolare, non sappiamo con esattezza ciò che Raven Software potrebbe introdurre in termini di contenuti. Molto probabilmente ci sarà un refresh delle playlist, ma è difficile capire se verranno introdotte delle modalità differenti da quelle già disponibili. I giocatori, in ogni caso, stanno chiedendo a gran voce un aggiornamento che possa risolvere i numerosi bug che si sono presentati all'esordio di Caldera.

Passando a COD Vanguard, sappiamo che Sledgehammer sta lavorando ad un ribilanciamento delle armi, che includerà un nerf dei fucili a pompa ed un potenziamento dei cecchini. La mitragliatrice Welgun verrà inoltre aggiunta all'arsenale, e come le precedenti armi di metà stagione, sarà disponibile gratuitamente tramite una sfida di sblocco o con l'acquisto di un pacchetto nel negozio.

La modalià Zombies, curata da Treyarch, dovrebbe accogliere la nuova funzione Tome of Rituals, per consentire ai giocatori di ottenere più potere dai propri artefatti, insieme all'ufficio di Von List, che si presenterà sulla mappa come una nuova area esplorabile, e delle nuove killstreak di supporto. Ci si aspetta inoltre l'aggiunta della funzionalità di pausa, a lungo richiesta dai giocatori sin dall'inizio della Stagione 1.