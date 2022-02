COD Warzone e Vanguard: quando inizia la Stagione 2? Ecco data e ora

La Stagione 2 di Call Of Duty Warzone Pacific e Vanguard è in dirittura d'arrivo con tanti nuovi contenuti che riguarderanno tutte le modalità dei giochi. Scopriamo quando e come si potranno giocare tutte le novità.

La data d'uscita della Stagione 2 dei due sparattuto in prima persona è fissata proprio ad oggi, lunedì 14 febbraio 2022, alle ore 18:00 del fuso orario italiano. Sarà questo il momento nel quale gli utenti potranno avviare il titolo e trovare tutti i contenuti inediti, tra i quali vi è anche il nuovissimo Pass Battaglia con tante ricompense gratuite e premium. Purtroppo i giocatori della sola modalità free to play non avranno modo di scaricare l'update in anticipo e dovranno attendere le ore 18:00 di oggi per dare il via al download, il cui peso è di circa 12 GB su tutte le piattaforme. Chiunque possieda invece una copia di Call of Duty Vanguard in formato fisico o digitale su PlayStation può già procedere con il preload dei contenuti e giocare così immediatamente al debutto della Stagione 2.

Vi ricordiamo che tra le novità della nuova stagione vi sono i tre operatori Anna, Gustavo e Thomas oltre ad una lunga serie di nuovi contenuti per Warzone, il multiplayer classico di Vanguard e la modalità Zombies.