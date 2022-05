COD Warzone e Vanguard in una sfida mostruosa: Real Madrid vs Godzilla e King Kong

Come se già non fosse abbastanza peculiare la presenza di Godzilla e King Kong nella mappa di COD: Warzone e Vanguard, ora le creature leggendarie si preparano a fronteggiare...i calciatori del Real Madrid.

Un trio d'eccezione composto da Eduardo Camavinga, Frederico Valverde e Vinicius Jr. ha infatti preso parte ad una sfida all'interno di Operation Monarch. Nella nuova modalità a tempo di Call of Duty: Warzone, i calciatori hanno affrontato diverse sfide con l'obiettivo di sbloccare delle ricompense per i membri della community di 433. Tra queste ultime, possiamo citare:

Arrecare danno a Godzilla o King Kong , per ottenere 5.000 punti COD;

o , per ottenere 5.000 punti COD; L'utilizzo del dispositivo S.C.R.E.A.M per evocare il killstreak dei Titani, per aggiungere due copie di Call of Duty: Vanguard;

Ottenere un piazzamento nella Top 5, per sbloccare 12.000 COD point;

Il trio calcistico è entrato in-game con grande motivazione, stando almeno alche potete visionare direttamente in calce a questa news, ma non abbastanza da aggiudicarsi il primo posto. Il team composto da Eduardo Camavinga, Frederico Valverde e Vinicius Jr. ha infatti concluso la propria avventura nell'evento dicon un sedicesimo posto in classifica.Da poche settimane, gli shooter Activision hanno potuto festeggiare l'avvio della Stagione 3 di COD: Warzone Pacific e COD: Vanguard , ora disponibile con tanti nuovi contenuti.