COD Warzone e Vanguard, Stagione 1: trapelano in rete artwork e peso dell'update

Un nuovo leak colpisce la Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, della quale sono stati svelati alcuni dettagli inediti, incluso il peso dell'aggiornamento sulle console PlayStation.

A svelare tutte le nuove informazioni in anticipo è, come accade sempre più spesso nelle ultime settimane, l'account Twitter PlayStation Game Size, il quale analizza con estrema attenzione tutto ciò che passa per il database PlayStation. A quanto pare Activision ha caricato il primo grande aggiornamento dello sparatutto sui server Sony, consentendo al profilo Twitter di intercettarne non solo l'immagine che farà da copertina al gioco nelle prossime settimane, ma anche svelandone il peso: pare infatti che l'update sarà piuttosto corposo e occuperà circa 40 GB su PS4. È molto probabile che le generose dimensioni dell'aggiornamento siano dovute all'inclusione di Warzone Pacific in Vanguard (ora Warzone fa parte di Modern Warfare) e che il peso dell'update sia simile anche su tutte le altre piattaforme.

Vi ricordiamo che la Stagione 1 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard è stata posticipata proprio qualche giorno fa e debutterà il prossimo 8 dicembre 2021, ovvero il day one della campagna di Halo Infinite.