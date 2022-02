COD Warzone e Vanguard Stagione 2: arrivano i Veicoli Corazzati, artwork confermato

A poche ore dal leak avvenuto attraverso i canali di PlayStation Game Size, Activision scende personalmente in campo per condividere e confermare l'artwork ufficiale della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific.

L'artwork in questione, come abbiamo già avuto modo di appurare nel primo pomeriggio, raffigura gli Operatori Anna, Gustavo e Thomas, evidentemente destinati ad arrivare nel corso della stagione sotto forma di bundle o ricompense del Battle Pass. Tutti e tra indossano abiti molto pesanti non adatti al clima tropicale di Caldera, quindi è possibile che gli sviluppatori stiano pianificando l'introduzione di un'altra mappa, forse più piccola sulla falsariga di Rebirth Island.

Assieme all'artwork è arrivata anche un'altra importante conferma ufficiale, ossia che la Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard introdurrà i Veicoli Corazzati, i quali aggiungeranno un bel po' di pepe ai combattimenti. La locandina, nello specifico, mostra una motocicletta da battaglia, che dà l'idea di essere tanto agile quanto letale.

La Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard, ricordiamo, comincerà lunedì 14 febbraio 2022, in ritardo rispetto ai piani iniziali che prevedevano un lancio per il 2 febbraio. Con una lettera congiunta, Treyarch e gli altri team al lavoro hanno spiegato d'aver bisogno di più tempo per risolvere i problemi che l'ecosistema di COD si porta dietro da qualche tempo.