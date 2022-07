COD Warzone e Vanguard, Stagione 4 Furiosa live! Tutte le novità, dagli Zombi a Terminator

Sebbene si cominci a respirare aria di rinnovamento del franchise, Activision non si è affatto scordata dei giocatori di Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone Pacific, ai quali - con il supporto dei suoi numerosi team di sviluppo - ha appena messo a disposizione l'aggiornamento di metà stagione di Mercenari di Ventura.

La Stagione 4 di Warzone Pacific e Vanguard arriva al giro di boa con un aggiornamento estremamente ricco di contenuti, messo ufficialmente a disposizione per tutti i giocatori di tutte le piattaforme alle ore 18:00 di oggi 27 luglio. Adesso entrambi i giochi offrono nuove playlist e un nuovo fucile d'assalto sbloccabile, inoltre i giocatori di Vanguard possono divertirsi con Desolation, una complessa mappa di medie dimensioni ambientata in una stazione d'ascolto sul Pacifico.

Procediamo con ordine, cominciando da Warzone Pacific. Sulla mappa di Caldera, che fa da teatro per gli scontri del free-to-play, sono arrivati i palloni di rischieramento portatili (un modo rapido ed efficiente per spostarsi sull'isola più grande del gioco, disponibile come Potenziamento da campo) e una spinta nitro per il SUV blindato (utile durante un inseguimento o per sfuggire a una situazione pericolosa). Su Rebirth Island è invece arrivata Rinascita dei Morti, una versione modificata di Zombi Royale che vede dieci quartetti affrontare altri operatori, vivi e non morti. Gli operatori sconfitti possono tornare in campo come zombi per eliminare gli umani rimasti e aggiungere anch'essi all'orda. Per tornare in vita come operatori, gli zombi devono trovare e raccogliere quattro antivirali. Nel corso del match, l'indicatore dell'infestazione diventa sempre più pieno dopo ciascuna eliminazione di zombi. Una volta riempito, tutti gli spettatori vengono rianimati come zombi. Coloro che riusciranno a vincere un match come umano riceveranno il biglietto da visita animato "Ultimo sopravvissuto". Grazie a Mercenari di ventura Furiosa, chi ha sbloccato le mimetiche Zombi in Vanguard (incluse Vipera dorata, Diamante pestilenziale ed Etere oscuro) può adesso utilizzarle abbinate alle armi di Vanguard anche in Warzone.

Passando a Vanguard, segnaliamo l'arrivo della nuova mappa multigiocatore Desolation. Caratterizzata da medie dimensioni, è ambientata in un labirintico villaggio sul versante di una montagna, con vista sul relitto in fiamme di un aereo abbattuto. La mappa premia gli operatori dotati di riflessi fulminei e in grado di prendere le decisioni giuste in un attimo.

Oggi 27 luglio scende inoltre in campo l'Operatrice Ikenna Olowe, terzo e ultimo membro della Task Force Immortal. La sua arma preferita è il nuovo fucile d'assalto Vargo-S: pur essendo meno potente di altre armi, è molto preciso e affidabile, oltre che perfetto per un'ampia varietà di configurazioni dall'Armaiolo. Utilizzatelo con Ikenna per ottenere bonus di PE operatore e PE arma. Per sbloccare Ikenna Olowe è necessario acquistare il suo bundle, già disponibile nel negozio, mentre il Vargo-S può essere ottenuto completandone la sfida specifica in gioco o acquistando un bundle del negozio che arriverà più avanti nella stagione e includerà un progetto arma della sua categoria.

In ultimo, ma non per importanza, vi anticipiamo l'arrivo di non uno, bensì due Terminator! Direttamente dal film del 1991 Terminator 2 - Il giorno del giudizio, durante il mese di agosto arriveranno le unità Terminator T-800 e T-1000 mediante due bundle a tempo limitato, ognuno contenente dieci oggetti. Per l'occasione, le Prove di Ferro di Caldera sono state trasformate in Prove di Titanio: per imitare la resistenza tipica dei Terminator, la corazza massima è stata aumentata fino a 300 punti salute e la specialità Tempra comparirà più di frequente come bottino, garantendo riparazioni più efficaci.

Dettagli prcisi sui singoli bilanciamenti e fix introdotti dall'aggiornamento di mezza stagione potete invece trovarli sul sito ufficiale di Raven Software.