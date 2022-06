COD Warzone e Vanguard, la Stagione 4 inizia il 22 giugno: trailer e roadmap

Ci siamo: mentre prosegue l'attesa per il lancio del prossimi episodi della serie, Call of Duty Warzone Pacific e Call of Duty Vanguard si tingono d'oro e si apprestano ad entrare nella quarta stagione di contenuti.

La Stagione 4 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard s'intitola Mercenaries of Fortune e prenderà ufficialmente il via alle ore 18:00 di mercoledì 22 giugno. I giocatori di Vanguard potranno avviare il download già a partire dalle 18:00 di domani 21 giugno, mentre gli utenti di Warzone dovranno necessariamente aspettare la giornata di dopodomani. In vista del lancio, i ragazzi di Raven Software, High Moon Studios e Sledgehammer Games hanno pubblicato il trailer che potete ammirare in apertura di notizia.

La nuova stagione di Call of Duty vedrà innanzitutto il debutto in Warzone di una mappa inedita per la modalità Resurgence, chiamata Fortune's Keep e sviluppata dai già citati ragazzi di High Moon Studios. Caldera, dal canto suo, verrà aggiornata con diverse novità, come la nuova area di Storage Town, l'introduzione dei SUV Corazzati (previsti nel corso della stagione) e numerosi aggiornamenti ai punti d'interesse e agli ambienti già esistenti.

Per quanto riguarda Vanguard, segnaliamo la nuova mappa USS Texas 1945 (una rielaborazione della mappa di WWII che sarà messa a disposizione fin dall'inizio della Stagione 4), la mappa Desolation (in arrivo prossimamente) e il ritorno di una delle modalità multiplayer preferite dai giocatori, Blueprint Gun Game. Zombies vedrà invece il ritorno dell'esperienza Shi No Numa (in arrivo direttamente da World at War) e la nuova quest principale Wonder Weapon.

Sono invece tre i nuovi Operatori in arrivo, appartenenti alla Task Force Immortal. Carver Butcher potrà essere sbloccato immediatamente al Tier 0 acquistando il Battle Pass di Mercenaries of Fortune, mentre Callum Hendry e Ikenna Olowe saranno disponibili attraverso i rispettivi Bundle Operatore che verranno lanciati nel corso della Stagione 4. Nella galleria in calce, oltre agli screenshot ritraenti tutte le novità, trovate anche la Roadmap dei contenuti in arrivo in Vanguard e Warzone.