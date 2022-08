COD Warzone e Vanguard, Stagione 5: la roadmap svela le armi gratis e le nuove mappe

Activision si è finalmente sbottonata in merito a Last Stand, ovvero la Stagione 5 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard. L'aggiornamento, che sarà l'ultimo di rilievo per l'ultimo capitolo principale della serie per poi lasciare spazio a COD Modern Warfare 2, sarà ricco di novità.

I giocatori di Warzone potranno godersi il nuovo meteo di Caldera e Rebirth Island, il quale influisce sull'illuminazione e sui colori delle due mappe del battle royale. Caldera presenta inoltre un nuovo Gulag a tema vulcanico e una serie di modifiche al punto d'interesse Peak. Il free to play ospiterà inoltre l'evento Heroes vs Villains e la modalità Last Call, in cui i giocatori dovranno dedicarsi ad un'operazione di disarmo delle bombe sparse in giro per l'isola. Il multiplayer verrà inoltre aggiornato con la mappa Beheaded, ambientata a New York, che resterà l'unica novità di rilievo fino all'update di metà stagione, quando approderà nel gioco anche la mappa Fortress. Anche Zombies riceverà un update, ovvero The Archon, modalità a base di round che fungerà da conclusione alla storia di questa componente dello sparatutto.

Per quello che riguarda le nuove armi, che si potranno sbloccare in maniera completamente gratuita tramite le sfide o i livelli del Battle Pass, troviamo la mitragliatrice leggera dall'estetica futuristica chiamata EX1, la mitraglietta RA 225 e il Valois Revolver. Nel corso della stagione arriveranno anche due bocche da fuoco aggiuntive, ovvero il BP50 e il Lienna 57. L'ultima stagione dello sparatutto ambientato nella seconda guerra mondiale accoglierà anche un discreto numero di operatori. Oltre al protagonista dell'aggiornamento, Raul Mendez, arriveranno anche Khaled Al-Asad, He “Seraph” Zhen-Zhen da Black Ops 4 (nel corso della stagione) e Gabriel Rorke (nel corso della stagione). Anche il negozio si aggiornerà con due importanti bundle relativi ai Cavalieri dell'Apocalisse e nel corso delle prossime settimane sarà possibile acquistare i costumi di Morte e Pestilenza. Non mancherà poi una nuova collaborazione, visto che il negozio accoglierà due bundle dedicati ad Umbrella Academy, la serie TV targata Netflix.

Last Stand arriverà il prossimo 24 agosto 2022 tramite un aggiornamento gratuito per tutte le piattaforme. Avete già visto il trailer della Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Vanguard?