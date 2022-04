COD Warzone e Vanguard: il teaser della Stagione 3 anticipa qualcosa di mostruoso

Activision e Raven Software forniscono un'anticipazione dei contenuti in arrivo con la Stagione 3 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard mostrando un nuovo teaser trailer dal taglio cinematografico dedicato allo sparatutto.

Il trailer, intitolato "Classified Arms", è narrato dal capitano Butcher di COD Vanguard, il quale ci dà conferma che i nazisti sono riusciti a far esplodere le bombe Nebula introdotte nella Stagione 2 in tutto il mondo, inclusa l'isola Caldera di Warzone. Lo stesso Butcher ci anticipa che una tempesta è incombente e che le esplosioni naziste su Caldera hanno risvegliato qualcosa di mostruoso: "Qualcosa di molto più potente e spaventoso di qualsiasi cosa potremmo mai sperare di comprendere", afferma Butcher mentre il trailer si conclude con un ruggito terrificante.

Di cosa potrebbe trattarsi? Activision potrebbe star preparando qualsiasi cosa, e non è affatto da escludere l'arrivo di una nuova grande collaborazione con personaggi e franchise popolari. Nei mesi precedenti, CharlieIntel aveva del resto suggerito l'arrivo di un evento speciale in Call of Duty a tema King Kong o Godzilla. Nell'attesa di ulteriori novità, potete gustarvi il teaser trailer riportato in apertura.

Raven Software ha confermato di aver rimosso i veicoli da Rebirth Island fino a quando non avrà risolto un problema tecnico nella modalità Ritorno.