COD Warzone e Vanguard: presentata la Stagione 4 Reloaded, c'è pure Terminator

Activision e i suoi studi di sviluppo hanno ufficialmetne tolto i veli a Mercenaries of Fortune Reloaded, ossia la seconda parte della Stagione 4 di Call of Duty Warzone Pacific e Vanguard. Scopriamo assieme le principali novità previste.

L'aggiornamento di mezza stagione sarà accessibile a partire dal 27 luglio: i giocatori di Vanguard potranno effettuare il pre-caricamento dei dati già dal giorno prima, in compenso gli utenti attivi su Warzone da oggi possono ingannare l'attesa partecipando all'evento pubblico "Cursed Ground": in questo momento è possibile trovare dei "forzieri maledetti" in giro per la nuova isola, al cui interno si trovano power-up ed equipaggiamenti di alto livello. Sbloccarli, in ogni caso, non è semplice, poiché bisogna sopravvivere ad un'orda affamata di non-morti!

La Stagione 4 Reloaded porterà a Caldera due nuove opzioni di movimento: il Pallone di Rischieramento Portatile, che consentirà di riposizionarsi facilmente sulla grande isola, e i SUV Corazzati, dotati di quattro posti e Nitro Boost. Debutterà inoltre Rebirth of the Dead, una nuova modalità di Rebirth Island che si configura come una reinterpretazione di Zombie Royale, in cui si sfidano dieci squadre da quattro componenti e gli Operatori morti tornano in gioco come zombie, con la possibilità di ritornare umani trovando quattro antivirali.

Per quanto riguarda Vanguard, si segnala l'introduzione di una nuova mappa multiplayer chiamata Desolation. Di medie dimensioni, è localizzata in un intricato villaggio sul fianco di una montagna, con tanto di aereo in fiamme schiantato sulla scogliera. La Task Force Immortals darà il benvenuto a Ikenna Olowe, una nuova operatrice acquistabile in bundle. La sua arma preferita è il nuovo Vargo-S, un fucile d'assalto con un'alta cadenza di fuoco, adatto sia dalla media che dalla lunga distanza. Potrà essere sbloccato con le sfide in-game oppure acquistando un bundle.

Infine, segnaliamo l'arrivo del T-800 e del T-1000 dall'iconico film Terminator 2: Judgment Day. I due cyborg saranno disponibili all'acquisto in due bundle separati che verranno messi in vendita nel corso del mese di agosto. Ognuno di essi offrirà un totale di 10 oggetti!

Lo sapete che il Multiplayer e Zombies di Call of Duty Vanguard sono giocabili gratis fino al 26 luglio?