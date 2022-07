COD Warzone e Vanguard: Terminator in azione nel nuovo trailer

Con la Stagione 4 Furiosa già disponibile su PC e console, Call of Duty Warzone e Vanguard si preparano ad accogliere l'arrivo di Terminator. Il letale e inflessibile cyborg sarà disponibile come nuovo Operatore dello sparatutto, e le sue skin sono state presentate nel nuovo filmato che vi abbiamo riportato in apertura.

Ispirato all'iconica pellicola cinematografica Terminator 2: Il giorno del giudizio, il trailer mostra Arnold nei panni della sua versione T-800 danneggiata dalla battaglia mentre sta combattendo il mutaforma T-1000. Il filmato evidenzia mette in luce anche alcuni degli oggetti inclusi nei loro Pacchetti Operatore, che saranno disponibili nel negozio in-game dal 1° al 31 agosto.

Il Tracer Pack: Terminator T-800 includerà la skin operatore Modello T-800, che include 49 battute del personaggio e tre di esse si ottengono facendo salire di livello l'operatore. Inoltre, il pacchetto è arricchito della mossa finale "Terminated", una intro, un highlight MVP, skin multiple, il progetto arma del fucile d'assalto "Neutral Processor" ultra raro con proiettili traccianti, due progetti di armi leggendarie, un ciondolo per arma, e altro ancora.

Il Tracer Pack: Terminator T-1000 includerà l'operatore Modello T-1000, la mossa finale "Blocker Remover", una intro, un highlight MVP, tre progetti di armi leggendarie, un biglietto da visita animato e altro ancora. Activision afferma inoltre che coloro che acquisteranno entrambi i bundle Terminator riceveranno ulteriori premi ispirati a Terminator, ovvero un progetto arma LMG Target Acquired di rarità leggendaria e un ciondolo per arma Teschio Endoscheletro. Oltre alle skin dell'operatore, dall'11 al 24 agosto sarà disponibile in Warzone la modalità di gioco Titanium Trials: Endurance a tema Terminator.

Nell'attesa dei due cyborg, Rebirth Island è stata invasa dagli zombie nella modalità Rinascita dei Morti.