COD Warzone e Vanguard X L'Attacco dei Giganti: un'altra Skin in arrivo

Con la presentazione ufficiale del bundle COD x L'Attacco dei Giganti, l'immaginario dipinto dal mangaka Hajime Hisayama è entrato a far parte di quello della storica saga shooter di Activision.

Grazie ad un aggiornamento di Call of Duty: Warzone Pacific e Call of Duty: Vanguard, gli appassionati della serie a fumetti hanno potuto usufruire dei contenuti a tema resi disponibili negli shooter. In particolare, grazie ad una skin dedicata, l'Operatore Daniel Yatsu ha potuto vestire i panni di un membro dell'Armata Ricognitiva, con tanto di divisa di ordinanza. Pare però che la collaborazione tra COD e L'Attacco dei Giganti abbia ulteriori sorprese in serbo per i videogiocatori.

A riferirlo sono i molti dataminer attivi nel batte royale di Activision, che riferiscono di aver avvistato una ulteriore skin a tema in arrivo in COD: Warzone Pacific e COD: Vanguard. Il costume avrebbe per protagonista nientemeno che il possente Gigante Corazzato, tra le creature più potenti dell'intera serie a fumetti firmata da Isayama. I dataminer non hanno saputo indicare una precisa data di lancio per il contenuto, la cui esistenza ufficiale non è stata confermata dal team di sviluppo. Sono in molti, ad ogni modo, ad attendersi il debutto del Gigante Corazzato a partire da metà febbraio, contestualmente alla presentazione degli Operatori della Stagione 2 di COD Warzone Pacific e COD: Vanguard.