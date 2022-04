COD Warzone, niente veicoli su Rebirth Island: disattivati dal team di sviluppo

L'area di Rebirth Island in Call of Duty: Warzone Pacific va incontro ad un cambiamento introdotto a sorpresa dal team di sviluppo dello sparatutto free to play.

Tramite una rapida comunicazione diffusa tramite l'account Twitter ufficiale del gioco, gli autori di Raven Software hanno infatti reso noto di aver provveduto a disattivare tutti i veicoli presenti nella zona della mappa. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il team di sviluppo ha preso questa decisione allo scopo di investigare un problema tecnico, sul quale non sono però stati offerti dettagli specifici. Al momento, non è chiaro quando le quattro ruote potranno tornare a sfrecciare tra le strade di Rebirth Island, all'interno di Call of Duty: Warzone Pacific.



Stando alle ipotesi della community di appassionati, la temporanea sospensione della feature potrebbe essere legata alla recente scoperta di un exploit da parte del pubblico. L'escamotage consente infatti di raggiungere il bottino nascosto nei Golden Vault proprio sfruttando la spinta offerta da un veicolo. È dunque probabile che il ripristino delle quattro ruote su Rebirth Island possa avvenire una volta che Raven Software avrà trovato il modo di correggere tale imprevisto.



In attesa di ulteriori dettagli, ricordiamo che è stato confermato il depotenziamento dei fucili per la Stagione 3 di Call of Duty: Warzone Pacific.