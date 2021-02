COD Warzone: a Verdansk sta accadendo qualcosa di strano, primi teaser della Stagione 2?

Nel corso delle ultime ore stanno spuntano sui social numerose segnalazioni circa misteriosi avvenimenti in giro per Verdansk, la grande mappa che fa da sfondo alle varie modalità di Call of Duty Warzone.

Sembra infatti che, in maniera simile a quanto già avvenuto in passato, di tanto in tanto appaiano sullo schermo dei giocatori del battle royale degli strani effetti simili a delle interferenze e che, purtroppo, non contengono messaggi audio o di testo. Dal momento che mancano ormai pochi giorni alla conclusione della prima stagione di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, è altamente probabile che questo non sia altro che un primo teaser della Stagione 2 degli sparatutto in prima persona, la quale potrebbe apportare dei cambiamenti significativi alla mappa. Sempre nelle ultime ore i giocatori hanno trovato delle strane macchine legate a COD Black Ops Cold War Zombies in giro per la mappa e non è da escludere che il team di sviluppo abbia l'intenzione di portare i non morti a Verdansk con una nuova modalità che, secondo i rumor, potrebbe chiamarsi Outbreak.

Prima di lasciarvi al filmato che mostra i teaser della Stagione 2, vi ricordiamo che di recente c'è stata un'altra ondata di ban per Call of Duty Warzone.