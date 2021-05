COD Warzone, Verdansk deve essere salvata: nuovo teaser da Raven Software

Gli sviluppatori di Raven Software sono ormai soliti anticipare l'arrivo di importanti novità all'interno del sempre più esteso universo di Call of Duty Warzone con dei criptici teaser dati in pasto alla community del Battle Royale.

Così come fatto prima dell'arrivo di Rambo e John McClane di Die Hard, sembra che Raven Software si stia divertendo a stuzzicare i fan nel mentre lavora ai preparativi per delle nuove sorprese. Sulla pagina Twitter ufficiale della software house di Activision è comparso un nuovo post contenete un criptico messaggio con delle parole occultate. Tra quelle che però possiamo leggere troviamo "Verdansk" e "Cargo", insieme alle frasi "ha bisogno di essere salvata" e "qualcosa deve essere fatto subito".

Impossibile allo stato attuale intuire con esattezza di cosa potrebbe trattarsi, ma i fan hanno iniziato immediatamente a proporre le proprie teorie. Per alcuni potrebbe essere il preludio ad una nuova invasione degli zombie, mentre altri sperano addirittura nel primo teaser del prossimo capitolo di Call of Duty in via di sviluppo presso Sledgehammer. Altri ancora credono che sia in arrivo un cambiamento riguardanti i furgoni, ritenuti una vera e propria piaga per le partite in solo a causa della loro incredibile resistenza ai danni.

Staremo a vedere cosa ha in serbo Raven Software, nell'attesa di un annuncio ufficiale nel corso dei prossimi giorni. Gli sviluppatori hanno intanto confermato che prossimamente verranno apportate delle modifiche all'illuminazione dello shooter, dal momento che diversi giocatori stanno riscontrando problemi di visibilità. A seguito degli ultimi grandi aggiornamenti, il bilanciamento generale del gameplay del Battle Royale è cambiato sensibilmente: sulle nostre pagine potete consultare una guida alle migliori armi di Call of Duty Warzone.