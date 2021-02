COD Warzone: Verdansk verrà rasa al suolo da una nuke alla fine della Stagione 2?

Stando ad una ricostruzione di Video Games Chronicles, sembra proprio che a circa un anno dal suo debutto in Call of Duty Warzone, Verdansk verrà finalmente rasa al suolo da un'esplosione nucleare, come già suggerito dalle numerose teorie al riguardo.

La fine di Verdansk coinciderà con il definitivo abbandono nei confronti di COD Modern Warfare a livello narrativo, ed un conseguente avvicinamento all'ultimo capitolo premium della serie sparatutto, ovvero COD Black Ops Cold War. Ci si aspetterebbe dunque un nuovo campo di battaglia a tema anni '80, con al suo interno diverse scorci di mappe tratte dal comparto multiplayer online di Cold War (esattamente come accaduto con Verdansk e Modern Warfare).

È probabile che, seguendo grossomodo l'esempio di Epic Games con Fortnite, Activision e Raven Software abbiano intenzione di attivare le testate nucleari avvistate dai giocatori in queste ore per porre la parola fine a Verdansk. La Stagione 3 di Call of Duty Black Ops Cold War avrà inizio il 22 aprile 2021, stando al counter in-game dell'attuale Battle Pass: potrebbe essere proprio in questa data che assisteremo alla transizione definitiva verso la nuova mappa di Call of Duty Warzone.

Con il Battle Royale che continua ad accogliere sempre più giocatori e a diventare sempre più centrale nelle strategie di mercato di Activision, è plausibile che l'avvicendamento si verificherà anche durante il 2022 quando, stando alle voci di corridoio, verrà pubblicato il nuovo capitolo di Call of Duty sviluppato da Sledghemmer, che dovrebbe corrispondere ad un seguito di COD WWII.

Fra le novità introdotte con la Stagione di COD Warzone e Cold War ci sono anche le nuove armi FARA 83 ed LC10: sulle nostre pagine trovate una guida su come ottenere le due nuove bocche da fuoco.