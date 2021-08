COD Warzone: in video una folle strategia per fermare il treno nella Battaglia di Verdansk

Lo scorso giovedì abbiamo assistito ad un nuovo evento in game di Call of Duty Warzone, il quale si è concluso con il reveal di Call of Duty Vanguard, prossimo episodio della serie Activision ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Oggi però non parleremo del nuovo gioco ma dell'evento e della creatività con la quale alcuni lo hanno affrontato.

Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando, la Battaglia di Verdansk è stata una sfida PvE che coinvolgeva un gruppo di circa 30 giocatori e un treno blindato e armato di cannoni e mitragliatrici. L'obiettivo degli utenti era quello di inseguire il mezzo e distruggerne prima le armi e poi i vagoni. Un gruppo di utenti, però, ha deciso di sbizzarrirsi e ha optato per una strategia molto più particolare per fermare il massiccio treno: questi giocatori hanno infatti raggiunto la parte più avanzata dei binari e hanno sparso lungo tutto il percorso una serie di veicoli, così da intralciare il treno con una lunga fila di ostacoli.

Per quanto geniale e divertente da vedere, la tattica purtroppo non ha funzionato e nella sequenza finale del video che trovate in calce alla notizia il treno non si ferma per via dei veicoli, ma perché quella è una delle tante fermate temporanee che gli sviluppatori hanno fissato lungo il percorso per consentire a tutti di raggiungere il mezzo e proseguire nel conflitto a fuoco.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'anteprima di COD Vanguard, il cui primo filmato di gameplay verrà mostrato nel corso della Gamescom 2021.