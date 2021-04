COD Warzone: in video la nuova intro di Verdansk '84

Con l'arrivo della Stagione 3 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, i due sparatutto Activision hanno subito una lunga serie di cambiamenti. La modalità che più delle altre è stata modificata è proprio la battle royale, il cui ritorno al 1984 ha stravolto Verdansk.

Sembra però che ad aver subito qualche ritocco non sia stata la sola mappa, ma l'intera modalità di gioco. Avviando una qualsiasi partita di Call of Duty Warzone, infatti, è possibile notare come la sequenza introduttiva sia stata completamente cambiata e non veda più gli operatori all'interno di un grande aereo militare: come potete vedere nel filmato in calce alla notizia, ora il velivolo protagonista dell'intro è stato cambiato, così come sono state modificate le movenze dei personaggi. Nel breve video pubblicato su Twitter da Charlie Intel possiamo vedere l'intera sequenza che fa da introduzione alle partite ambientate a Verdansk '84 con protagonista il Capitano Price della Guerra Fredda, versione speciale dell'operatore che può essere sbloccata gratuitamente dai giocatori che soddisfano specifici requisiti.

Prima di lasciarvi al breve filmato, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida con i consigli su come sbloccare gratis il Coltello balistico in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone.