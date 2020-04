COD Warzone, ritorna la Modalità Trio: ecco da quando sarà disponibile

Buone notizie per i giocatori che hanno richiesto a gran voce il ritorno della Modalità Trio in COD Warzone: il team di Infinity Ward ha infatti deciso di accontentare la community.

Dopo aver recentemente rimosso l'opzione di gioco dal titolo, la software house ha infatti invertito il senso di marcia, decidendo di renderla nuovamente disponibile per il pubblico. I giocatori ansiosi di cimentarvisi, inoltre, non dovranno nemmeno attendere troppo tempo: come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, il ripristino della Modalità Trio di Call of Duty Warzone è a dir poco imminente.

Con un cinguettio dal proprio account Twitter ufficiale, Infinity Ward ci informa che quest'ultima farà ritorno nel battle royale a partire dalle ore 11 PM PST di giovedì 16 aprile. Applicando il fuso orario italiano, si conferma che il pubblico nostrano potrà accedere nuovamente all'opzione di gioco dalle ore 08:00 della mattina di domani, venerdì 17 aprile. La Modalità Trio farà ritorno in COD Warzone tramite un aggiornamento delle playlist.



La recente rimozione della Modalità Trio da Call of Duty Warzone aveva generato disappunto in parte della community del battle royale, che ne aveva molto apprezzato le caratteristiche. Il suo ritorno arricchirà l'offerta del gioco, che gi consente di cimentarsi nelle modalità Solo, Duo e Terzetti in versione Scopes & Gun.