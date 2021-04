COD Warzone, vittoria pacifista: giocatore conquista battle royale senza infliggere danni

Con il supporto post lancio a Call of Duty: Warzone da parte di Activision, proseguono anche gli scontri tra giocatori determinati a conquistarsi l'ambita vittoria nel battle royale.

Ebbene, uno degli appassionati attivi sullo shooter è riuscito di recente ad ottenere il risultato in una maniera decisamente particolare. Tra le pagine del noto forum Reddit, ha infatti trovato diffusione il filmato di un giocatore che presentava il punteggio acquisito in seguito alla vittoria di una battaglia reale. Con un totale di 4.900 XP, l'appassionato - attivo su Reddit come "Pinkys_Brain_" - si è limitato a portare a compimento un contratto durante l'intera durata del match.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il giocatore non ha invece messo a segno alcuna eliminazione durante l'intera partita a Call of Duty: Warzone. Non solo, il suo approccio "pacifista" si è protratto anche oltre, con l'utente che non ha nemmeno inflitto danni ad alcuno dei suoi avversari nella modalità Solo. Un risultato che il protagonista dell'episodio ha descritto come un colpo di fortuna: intenzionata a gettarsi nella mischia nelle fasi finali del match, è stato infine agevolato dalla collocazione degli avversari, rimasti bloccati in un'area della mappa che è stata poi invasa dal gas tossico.

In chiusura, ricordiamo che gli Elicotteri d'Assalto sono stati rimossi da COD: Warzone ancora una volta, in seguito alla ricomparsa del glitch di invisibilità che aveva già interessato i velivoli nelle scorse settimane.