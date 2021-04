COD Warzone vs Warzone: un browser game accusa Activision

Mentre conduce la propria guerra contro i cheater in Call of Duty: Warzone, Activision deve fronteggiare anche una peculiare disputa legale relativa all'utilizzo del marchio "Warzone" in ambito videoludico.

Il colosso videoludico è infatti impegnato in un confronto legale con Defendant, piccolo team di sviluppo autore di un browser game denominato appunto Warzone, che ha citato in giudizio Activision. Ispirato alle dinamiche del sempre celebre Risiko, il titolo è approdato sul mercato nel corso del novembre 2017. Tuttavia, il marchio legato alla produzione è stato registrato da Defendant solamente nell'ottobre 2020. Al contrario, Activision ha provveduto alla registrazione di Call of Duty: Warzone già nel giugno dello scorso anno.

A prescindere dalle tempistiche di deposito della documentazione relativa al marchio, tuttavia, Activision contesta al team indipendente la possibilità di una qualsiasi confusione tra le due produzioni. "Call of Duty: Warzone non potrebbe essere più diverso dal gioco sviluppato da Defendant, un gioco da tavolo virtuale simile al Risiko di Hasbro, produzione di nicchia e a basso budget. - scrive Activision - [...] È impensabile che un qualsiasi membro del pubblico possa confondere i due prodotti o credere che siano legati o correlati in alcun modo".



In attesa di eventuali evoluzioni di questo caso, prosegue il supporto post lancio al battle royale, con una nuova patch di Call of Duty: Warzone.