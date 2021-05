COD Warzone: al via la World Series of Warzone con il più grande montepremi di sempre

Call of Duty Warzone si prepara ad ospitare uno dei più grandi eventi della sua storia. La Divisione Esport di Activision Blizzard ha infatti annunciato che da oggi parte la World Series of Warzone, nota anche come WSOW, che coinvolgerà i più grandi giocatori del titolo per rincorrere un'ambitissima ricompensa.

Il montepremi del primo anno delle World Series ammonterà infatti a 1,2 milioni dollari, suddivisi in quattro grandi eventi competitivi che si svolgeranno nel corso dei prossimi mesi. Verranno coinvolti coppie e terzetti di partecipanti in sfide sempre più impegnative e coinvolgenti, che riguarderanno tutti i migliori giocatori professionisti dell'Europa e del Nord America. Il primo evento di questa gara è previsto per il prossimo 23 giugno in Nord America, a cui faranno seguito le prossime competizioni principali. Nel frattempo le qualifiche per i tornei partiranno dal prossimo lunedì 24 maggio, come confermato da Activision. Le iscrizioni sono gratuite e riguardano tutti coloro che hanno già compiuto la maggiore età e sono in grado di registrare le loro partite. Per partecipare al primo evento WSOW è necessario essere residenti in Nord America, pertanto è scontato che le stesse modalità saranno valide non appena partiranno le competizioni europee.

Nella World Series of Warzone le squadre guadagnano punti ad ogni uccisione che valgono per il piazzamento finale al termine del match. In aggiunta, ogni squadra gioca all'interno di un team allargato fino a 10 squadre e guidato da un Capitano, che verranno selezionati in futuro pescando tra i migliori giocatori di COD Warzone: il team che otterrà più punti sommando tutte le uccisioni delle sue squadre interne riceverà ulteriori utili bonus al termine della partita.

Per tutti i dettagli approfonditi sulla World Series of Warzone visitate il sito ufficiale di Call of Duty per scoprire anche tutti i requisiti necessari per prendere parte alle competizioni. Se invece volete godervi il gioco in maniera più tranquilla, vi ricordiamo tutte le novità della Stagione 3 di COD Warzone.