COD Warzone: XP doppi di armi e pass per celebrare l'annuncio di Vanguard

Nel corso del pomeriggio è finalmente stato confermato l'arrivo di un evento in Call of Duty Warzone durante il quale verrà annunciato ufficialmente COD Vanguard, prossimo episodio della serie Activision. Per celebrare l'avvenimento, gli sviluppatori daranno il via ad un periodo durante il quale si potranno ottenere Punti Esperienza Doppi.

Il mini-evento in questione si attiverà a partire dalle ore 18:30 del fuso orario italiano del prossimo giovedì 19 agosto 2021 e resterà attivo esclusivamente per un'ora. Ciò significa che il bonus accompagnerà i giocatori fino all'inizio dell'evento, che prenderà il nome di Battaglia di Verdansk e partirà all'interno del battle royale con una playlist dedicata alle ore 19:30. Per tutta la durata del bonus a base di XP Doppi, i giocatori potranno guadagnare al doppio della velocità non solo l'esperienza utile per avanzare di grado, ma anche quella legata al progresso delle armi e alle ricompense del Pass Battaglia della Stagione 5. Insomma, potreste approfittare di questa promozione per sbloccare gratis EM2 e TEC-9 in COD Warzone e Black Ops Cold War.

In attesa di saperne di più sul grande evento della settimana, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un articolo dedicato alle novità della Stagione 5 di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War.